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Военное обозрение

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«Рискованное излишество»: Американский эксперт считает, что использование ВКС РФ авиабомбы ФАБ-3000 будет лишним

«Рискованное излишество»: Американский эксперт считает, что использование ВКС РФ авиабомбы ФАБ-3000 будет лишним

Российские ВКС имеют целую линейку авиабомб с УМПК, которую применять не так рискованно.

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