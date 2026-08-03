Теракт в Москве. Начальство до сих пор живет на другой планете.

Интересно, а откуда у этого генерала деньги так шикарно обставить днюху, снять полностью дорогущий элитарный ресторан в центре Москвы наверное две его годовые зарплаты стоит! Похоже в минобороны идёт круговорот коррупционеров, этот генерал отмечал получение нового хлебного места! Видать честных и неподкупных сотрудников в нашем Министерстве Обороны уже просто нет.

Константин Самарин

Теперь еще и освещение этого треакта власти прировняют к разглашение гостайны, и пособничества терроризму. Пир во время чумы кажется детским утренгиком по сравнению с этим шабашем генералитета, в то время, когда ребята гибнут на фронте. И что самое страшное, руководство страны ни словом не осудило это пьяное сборище тыловых крыс, и их приспешников. Все идет по предложенному Кремлем плану максимального затягивания боевых действий, ради безраздельного расхищения страны, рри полном запрете распространения информации о реальных потерях, ради обогощения верхушки.