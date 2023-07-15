Вице-президент США Харрис оговорилась и призвала сократить человечество

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис в рамках конференции, которая посвящена борьбе с изменением климата, совершила оговорку, в результате чего выступила с призывом об уменьшении численности населения ради будущего поколения.
Вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис в рамках конференции, которая посвящена борьбе с изменением климата, совершила оговорку, в результате чего выступила с призывом об уменьшении численности населения ради будущего поколения.
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