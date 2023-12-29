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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тен Хаг заявил о доверии новых совладельцев «МЮ»: «Они хотят работать со мной, а я – с ними»

Тен Хаг заявил о доверии новых совладельцев «МЮ»: «Они хотят работать со мной, а я – с ними»

Ранее 25% акций «Манчестер Юнайтед» купил миллиардер Джим Рэтклифф, который возглавляет совет директоров Ineos.

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