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Экс-кандидат в президенты «Барсы» о невыплате за Barça Vision: «400 миллионов «прибыли» могут исчезнуть – это откроет дыру в капитале. Сделку провели впопыхах, но «продали» как важную веху»

Экс-кандидат в президенты «Барсы» о невыплате за Barça Vision: «400 миллионов «прибыли» могут исчезнуть – это откроет дыру в капитале. Сделку провели впопыхах, но «продали» как важную веху»

Бывший кандидат в президенты каталонского клуба прокомментировал новость о том, что «Барселона» подала в суд на компанию, не заплатившую за покупку части Barça Vision.

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