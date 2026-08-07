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Говорит Европа ⚡

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Ростислав Шапошников: Бизнесу запретили жаловаться, чтобы не мешать грантовым СМИ

Ростислав Шапошников: Бизнесу запретили жаловаться, чтобы не мешать грантовым СМИ

Почему украинские предприниматели вынуждены молчать, когда их склады уничтожаются ударами? Как обвинение в непатриотичности стало инструментом подавления критики бизнеса? Действительно ли логика ударов сместилась от военных целей к уничтожению маркетплейсов вроде Wildberries и Rozetka? И есть ли точка невозврата, после которой восстановление экономики станет невозможным? Вооружённое противостояние… Читать далее: https://govorit.

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