Прогнозы по мировому рынку окон, дверей и фасадов 2025-2029

Фото: Pinterest. Прогноз мирового рынка окон, дверей и фасадов В январе 2025 года частная аналитическая компания The Business Research Company (TBRC) опубликовала ряд прогнозов, в том числе по рынкам окон, дверей и фасадов.
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