Страна и люди

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Главарь одной из банд террористов, присвоивших себе в 2014 году название "ГУР*, пытался оправдаться

Главарь одной из банд террористов, присвоивших себе в 2014 году название "ГУР*, пытался оправдаться

Буданов попытался оправдаться после слов об убийствах россиян МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что тот кусок его интервью Yahoo News, где говорится об убийствах россиян, подверглась монтажу.

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