Месси завоевал четвертый трофей в карьере со сборной Аргентины

Лионель Месси под занавес карьеры завоевал четвертый трофей в форме сборной Аргентины. Ранним утром 15 июля в Майами завершился финальный матч Копа Америка, в котором встречались команды Аргентины и Колумбии.
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