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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексеева объяснила дисквалификацию за допинг: «Мне грозило четыре года, было обидно, что обвиняют ни за что»

«Допинг у меня нашли по всей видимости из святого духа. У меня все тесты всегда были чистые, я принимаю только разрешенные БАДы уже лет шесть.

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