Лавров встретился с главами дипмиссий арабских стран

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу в Москве с главами дипломатических миссий арабских стран и представителем Лиги арабских государств, в ходе которой дипломаты обсудили развитие ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.
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