Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Самые страшные звери - вегетарианцы.

Самые страшные звери - вегетарианцы.

Самые страшные звери - вегетарианцы. Я ничего не перепутала. В попытке доказать самим себе и окружающим, что они истинно правильные, любят животных и, вообще, всё живое, они единственное, что смогли доказать, что ненавидят людей.

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