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ФРС на развилке: эксперты прогнозирует два повышения ставки до конца года

ФРС на развилке: эксперты прогнозирует два повышения ставки до конца года

Брокерская компания Barclays скорректировала прогноз по политике Федеральной резервной системы США — теперь аналитики ожидают повышения ключевой ставки на 25 базисных пунктов в сентябре и повторно в декабре.

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