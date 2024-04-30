«Ну он же подросток!» — 70-летнюю Успенскую поймали в страстных объятиях с молодым. Фото

Любовь Успенская — 70-летняя певица, талант которой восхищает все поколения. Однако, как оказалось, интересуются молодые люди не только творчеством звезды, но и самой артисткой! На днях в сети вокалистки появился страстный снимок в объятии мужчины, который моложе ее.
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