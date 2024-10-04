Диетолог Михалева: гранат снижает риск развития рака кишечника

Эндокринолог и диетолог Оксана Михалева рассказала о полезных свойствах граната. Он может стать отличной профилактикой сердечно-сосудистых и ревматологических заболеваний, отметила эксперт в беседе с «Газетой.
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