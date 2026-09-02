Терапевтическая сказка Как барсучонок будущее не боялся

Барсучонок Топтыжка боялся перемен и нового, считая, что без привычного порядка он не выживет. Когда лес решил переселиться в новое место, он хотел остаться, но отец и мудрый лось помогли ему понять, что страх не должен управлять им.
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