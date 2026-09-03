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Когда и как в японском языке появилось слово «капитуляция»

Когда и как в японском языке появилось слово «капитуляция»

3 сентября 1945 года поставило точку в военном противостоянии России и Японии. Для Советского Союза маньчжурская операция завершилась победой на всех фронтах – военном, моральном, геополитическом.

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