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Shot: Долина заселилась в квартиру беглого пианиста с долгами

Shot: Долина заселилась в квартиру беглого пианиста с долгами

Певица Лариса Долина переехала в элитный жилой комплекс «Премьер». Ранее эту квартиру занимал Игорь Райхельсон — пианист и предприниматель с миллиардными долгами, получивший американское гражданство, сообщил телеграм-канал Shot .

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