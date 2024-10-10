ФАС считает наценки на хлеб в крупных торговых сетях очень высокими

В некоторых случаях наценка превышает 100%, рассказал глава службы. Опрошенные Business FM эксперты сомневаются в том, что критика ФАС в отношении действий ретейлеров конкретно в этой категории товаров оправданнаВ крупных торговых сетях средняя наценка на хлеб достигает 60%.