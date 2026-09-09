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Как закрывается новый котел для ВСУ в Харьковской области

Как закрывается новый котел для ВСУ в Харьковской области

Обстановка к юго-востоку от Волчанска на территории Харьковской области развивается динамично. После освобождения населенных пунктов Долгенькое и Березники российские подразделения перерезали ключевые пути снабжения украинской группировки.

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