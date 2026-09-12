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На Алтае авто погибшего бойца хотели скрыть от его детей с помощью поддельных документов

На Алтае авто погибшего бойца хотели скрыть от его детей с помощью поддельных документов

Наследникам погибшего был причинен ущерб на сумму около 1 млн рублей В Алейске завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которую обвиняют в мошенничестве с автомобилем супруга, погибшего в зоне спецоперации .

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