На Алтае авто погибшего бойца хотели скрыть от его детей с помощью поддельных документов

Наследникам погибшего был причинен ущерб на сумму около 1 млн рублей В Алейске завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которую обвиняют в мошенничестве с автомобилем супруга, погибшего в зоне спецоперации .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Общественной па...
- Вирусолог назвала...
- "Нет совести". Во...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым