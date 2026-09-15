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Рязанские новости

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Рязанская теннисистка Алиса Терентьева стала призёром юниорского US Open

Рязанская теннисистка Алиса Терентьева стала призёром юниорского US Open

Российская пара Алиса Терентьева и Полина Березина уступила в финале US Open американкам со счетом 6:7 (11:13), 3:6 и завоевала серебро престижного турнира (среди юниоров до 19 лет).

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