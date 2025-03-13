Глава партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов предложил ввести для иностранных рабочих в России вахтовый метод, передает «Царьград».
В Госдуме предложили ограничить работу мигрантов и изменить правила найма
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НП
Наталья Павлова
«Приехал, отработал, заработал и уехал. Никаких гражданств, никаких семей» Очень правильное предложение. Пожалуй, сто́ит ещё оговорить исключительно те отрасли, в которых мигранты могут работать. Исключить: всё, что связано с едой, транспорт, торговлю, медицину, разве что только после тестирования на компетенцию в профессии и знание русского языка, образование, охрану чего-либо. Найдутся, наверное, ещё какие-то отрасли...
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