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Два человека пострадали в ДТП с машиной и мотоциклом в Челябинске

Два человека пострадали в ДТП с машиной и мотоциклом в Челябинске

Авария произошла 20 мая около 7:40 на улице Блюхера. На участке между остановками общественного транспорта «Энергетический колледж» и «Поселок АМЗ» столкнулись китайский автомобиль Great Wall и юркий мотоцикл Honda .

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