Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Великобритания не согласилась передать средства от продажи «Челси» Израилю.

Великобритания не согласилась передать средства от продажи «Челси» Израилю.

Игроки «Челси». Reuters Великобритания отклонила предложение направить средства, полученные российским бизнесменом Романом Абрамовичем от продажи «Челси», Израилю вместо Украины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The Telegraph.

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