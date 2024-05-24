Премьер Госсовета КНР примет участие в 9-й встрече руководителей Китая, Японии и Республики Корея

Пекин, 23 мая /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян будет находиться в Сеуле 26-27 мая для участия в 9-й встрече руководителей Китая, Японии и Республики Корея /РК/, объявил в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
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