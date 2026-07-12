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70 000 полицейских задействуют во Франции в день матча с Испанией в полуфинале ЧМ, заявил министр внутренних дел страны Нуньес. 14 июля также отмечают день взятия Бастилии

Более 70 тысяч полицейских будут дежурить на улицах во Франции в день полуфинала ЧМ-2026 против Испании.

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