Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Участники СВО пообщались с курсантами Военного университета по телемосту

Участники СВО пообщались с курсантами Военного университета по телемосту

Преподаватели и курсанты факультета военно-политической работы и журналистики Военного университета имени князя Александра Невского Минобороны Российской Федерации провели онлайн встречу с военнослужащими - выпускниками, участвующими в спецоперации на Краснолиманском направлении.

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