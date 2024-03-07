В Сочи рядом с супермаркетом найден труп мужчины с пробитой головой

В Сочи рядом с супермаркетом найден труп мужчины с пробитой головойТруп мужчины на вид за 60 лет обнаружили прохожие накануне вечером возле супермаркета «Магнит» на улице Бытха 47А, в Хостинском районе Сочи.
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