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🇺🇦☠️Во всех городах Незалежной геноцидники из ТЦК совместно с полицией ведут постоянную охоту на украинских "добровольцев"⚰️ #ВСУ #ТЦК #Украина #Мобилизация #Повестки.

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