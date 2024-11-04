Украина не восстановит свой суверенитет, пока не будет освобождена от бандеризма. Условие восстановления страной суверенитета назвал бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью «Ленте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии