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31 очко Кавая Ленарда помогло «Клипперс» обыграть «Бруклин»

За 27 минут на паркете форвард «Клипперс» Кавай Ленард набрал 31 очко, реализовав 10 из 14 бросков с игры, 5 из 6 из-за дуги и 6 из 6 штрафных, а также 6 подборов, 2 передачи, 4 перехвата и 2 блок-шота.

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