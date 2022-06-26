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Крупное поражение дублеров.

Крупное поражение дублеров.

В матче 11 тура чемпионата Республики Беларусь по футболу 2022 среди команд дублирующих составов, футболисты ´Белшины´ уступили с отрывом футбольному клубу ´РЦОР-БГУ´.

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