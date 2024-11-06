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Си Цзиньпин поставил задачи перед ВДВ

Си Цзиньпин поставил задачи перед ВДВ

Воздушно-десантным войскам Китая необходимо усиливать подготовку и повышать боеготовность. Об этом в ходе инспекции корпуса ВДВ Народно-освободительной армии в провинции Хубэй заявил председатель КНР Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

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