Си Цзиньпин поставил задачи перед ВДВ

Воздушно-десантным войскам Китая необходимо усиливать подготовку и повышать боеготовность. Об этом в ходе инспекции корпуса ВДВ Народно-освободительной армии в провинции Хубэй заявил председатель КНР Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
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