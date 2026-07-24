Вучич назвал стратегической целью вступление Сербии в Евросоюз

Президент Сербии назвал вступление в Евросоюз стратегической целью страны. По словам Александара Вучича, именно поэтому "мы должны тесно сотрудничать со всеми странами-кандидатами" в ЕС, в том числе с Украиной.
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