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RT Russia

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WADA не получило от России обязательный взнос за 2023 год

WADA не получило от России обязательный взнос за 2023 год

В пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщили, что Россия пока не внесла обязательный взнос за 2023 год.

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Комментарии
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Андрей Васильченко
Пусть нейтральные спортсмены платят, которые желают соревноваться в этом формате. Российское государство не принимает участие ни флагом, ни гимном. Нечего и платить. За что? Кому? Аферистам мирового масштаба? Нам такого не надо!!!
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10 час.
Валентин Воробьев
А нафига нам подкармливать эти несерьезные организации ВАДА, ПАСЕ, ОБСЕ. Они живут вообще на халяву - пользы нет, а вреда выше крыши
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