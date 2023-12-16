WADA не получило от России обязательный взнос за 2023 год

Андрей Васильченко

Пусть нейтральные спортсмены платят, которые желают соревноваться в этом формате. Российское государство не принимает участие ни флагом, ни гимном. Нечего и платить. За что? Кому? Аферистам мирового масштаба? Нам такого не надо!!!