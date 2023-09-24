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Кожевников об интервью Задорова: «У ведущего любимая тема – заднеприводная. И наш легионер, круживший по НХЛ с разноцветным флагом. Ждал парада»

– Александр Викторович, хоккейная Россия уже четыре дня ждет ваш ответ на двухчасовое интервью талантливого защитника «Калгари» Никиты Задорова – а вы молчите.

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