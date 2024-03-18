Наблюдатели от СНГ не зафиксировали нарушений на выборах президента РФ

РИА Новости/Алексей Даничев Наблюдатели от Содружества независимых государств не зафиксировали нарушений на президентских выборах в России, заявил глава миссии наблюдателей СНГ и замгенсека Содружества Ильхом Нематов.
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