Из Польши вновь поступили известия, где фигурируют граждане Украины. И как обычно не в связи с кропотливым трудом на благо капиталистического польского общества, который мог бы наполнить гордостью сердца соотечественников, оставшихся на Украине.
Из Польши вновь поступили известия, где фигурируют граждане Украины. И как обычно не в связи с кропотливым трудом на благо капиталистического польского общества, который мог бы наполнить гордостью сердца соотечественников, оставшихся на Украине.
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