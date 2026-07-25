Штрули - это блюдо немецкой кухни, оно легко заменит полноценный обед или ужин. Готовится просто, напоминает по вкусу наши пельмени, манты.
Штрули
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Штрули - это блюдо немецкой кухни, оно легко заменит полноценный обед или ужин. Готовится просто, напоминает по вкусу наши пельмени, манты.
Свежие комментарии