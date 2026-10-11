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Мировое обозрение

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МО РФ раскрыло «манёвры и уловки» при освобождении Новотроицкого и Петровского

МО РФ раскрыло «манёвры и уловки» при освобождении Новотроицкого и Петровского

Главное в тезисах: Взятие двух сёл: Группировка войск «Центр» установила контроль над Новотроицким и Петровским в Донецкой Народной Республике, применив скрытные манёвры и обманные действия против украинских подразделений.

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