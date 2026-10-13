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Нижегородская правда

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Нижегородские врачи провели операцию на мениске футзалистке Яне Зимировой

Нижегородские врачи провели операцию на мениске футзалистке Яне Зимировой

В Нижнем Новгороде врачи прооперировали колено двукратной чемпионки России, игрока женской сборной России по футзалу Яны Зимировой.

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