Нижегородские врачи провели операцию на мениске футзалистке Яне Зимировой

В Нижнем Новгороде врачи прооперировали колено двукратной чемпионки России, игрока женской сборной России по футзалу Яны Зимировой.
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