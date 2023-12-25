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Растопят жир: отказ всего от 3 продуктов поможет сбросить вес к Новому году

Растопят жир: отказ всего от 3 продуктов поможет сбросить вес к Новому году

Предновогодние хлопоты известны всем: это трепет и волнение перед чем-то новым и неизвестным, а еще, конечно же, ожидание чуда, как в детстве! Женщины всего мира предпочитают стройнеть к этому празднику, чтобы в год грядущий не брать с собой, так сказать, лишний груз.

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