Растопят жир: отказ всего от 3 продуктов поможет сбросить вес к Новому году

Предновогодние хлопоты известны всем: это трепет и волнение перед чем-то новым и неизвестным, а еще, конечно же, ожидание чуда, как в детстве! Женщины всего мира предпочитают стройнеть к этому празднику, чтобы в год грядущий не брать с собой, так сказать, лишний груз.