Чудесное преображение старого дома в солнечной Испании

Квартира, дом, дачаЧудесное преображение старого дома в солнечной ИспанииНа побережье Коста-Бравы, в Каталонии, есть небольшой городок Пальс, именно здесь располагается этот уютный каменный дом.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьелена куприяноваСмотришь на такие дома и ужасаешься, насколько они отданы всесжигающему на юге солнцу. У нас в России, сколько помню своё детство, которое летом проводила у родных на юге, в основном на Кубани. Все дома в виноградниках, дворы прикрыты от палящего Солнца, не говоря уже о домах. Заходя с палящей улицы в дом, чувствуешь себя в раю. А здесь, горишь, задыхаешься на улице, а потом это же продолжает в доме. Жуть.Fleck 1А мне нравится. полгода под серым небом посидишь. в холоде и стуже.. так лучше на солнышко. светло..Комментировать
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