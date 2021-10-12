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Чудесное преображение старого дома в солнечной Испании

Чудесное преображение старого дома в солнечной Испании

На побережье Коста-Бравы, в Каталонии, есть небольшой городок Пальс, именно здесь располагается этот уютный каменный дом.

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елена куприянова
Смотришь на такие дома и ужасаешься, насколько они отданы всесжигающему на юге солнцу. У нас в России, сколько помню своё детство, которое летом проводила у родных на юге, в основном на Кубани. Все дома в виноградниках, дворы прикрыты от палящего Солнца, не говоря уже о домах. Заходя с палящей улицы в дом, чувствуешь себя в раю. А здесь, горишь, задыхаешься на улице, а потом это же продолжает в доме. Жуть.
Fleck 1
А мне нравится. полгода под серым небом посидишь. в холоде и стуже.. так лучше на солнышко. светло..

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