Просчитались: в Европе из-за санкций тормозят мгновенные платежи

Многочисленные санкции вышли Европе боком: там никак не построят систему мгновенных платежей. Банки то и дело отклоняют операции, ошибочно идентифицируя их как связанные с лицами из санкционных списков ЕС.
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