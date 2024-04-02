Профессор Грин: Российские ученые создали препарат для лечения онкозаболеваний

Ученые РТУ МИРЭА создали радиофармпрепарат на основе природного хлорина. Специалисты отметили, что его применение позволит вывести на новый уровень диагностику и лечение онкологических заболеваний, пишет RT.
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