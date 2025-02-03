Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Трамп согласился, что ФРС на прошлой неделе приняла верное решение

Трамп согласился, что ФРС на прошлой неделе приняла верное решение

Президент США Дональд Трамп заявил, что Федеральная резервная система приняла верное решение на минувшей неделе, приостановив снижение ставок, отказавшись, таким образом, от своих призывов к понижению ключевой ставки, пишет Bloomberg.

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