Генерал Петреус заявил об угрозе Черноморскому флоту из-за ядерного оружия

Бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус на Ялтинской европейской стратегии (YES) заявил, что США и западные союзники предупредили Москву в начале украинского конфликта, что если Россия решит применить ядерное оружие, то они уничтожат Черноморский флот.
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