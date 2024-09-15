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Генерал Петреус заявил об угрозе Черноморскому флоту из-за ядерного оружия

Генерал Петреус заявил об угрозе Черноморскому флоту из-за ядерного оружия

Бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус на Ялтинской европейской стратегии (YES) заявил, что США и западные союзники предупредили Москву в начале украинского конфликта, что если Россия решит применить ядерное оружие, то они уничтожат Черноморский флот.

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Комментарии
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Eduard
Вы вообще ни на что не имеете права янкии, У себя в Техасе скачите как хохлы на Майдане!
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15 час.
Eduard
Нам ваш бред не интересен.Мы вас отучим нос всюду мигрантский сувать!
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15 час.

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