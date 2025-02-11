45 мест и природных явлений России и СНГ, которые захочется увидеть не один раз

Золотые ворота Крыма, Ленские столбы Якутии, Чарынский каньон и многое другое. Представьте: вы стоите под небом, которое вспыхивает зелёными сполохами, или гуляете среди каменных исполинов, словно сошедших со страниц сказки.
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