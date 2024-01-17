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В России создали кассетный снаряд для установки минных полей при помощи РСЗО

В России создали кассетный снаряд для установки минных полей при помощи РСЗО

ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ Российские специалисты создали кассетный боеприпас для дистанционной установки противотанковых мин с помощью ракетных систем залпового огня (РСЗО), сообщили в ТАСС со ссылкой на патент.

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